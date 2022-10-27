Türk kahvesine son bir yılda yüzde 118 zam geldi

Enflasyonun üzerine Brezilya'da yaşanan don olayıyla birlikte küresel çapta kahve fiyatları arttı. Türk kahvesi de son 1 yılda en az yüzde 118 zamlandı.

Sözcü'den Özlem Ermiş Bayhan'ın haberine göre, artık evde iki kişi karşılıklı birer Türk kahvesi içmenin maliyeti bile 5 TL'yi bulurken ithalatçılar "Bunlar iyi günler, kahvede yeni bir zam dalgasına daha hazırlıklı olmak gerek" ifadesini kullandı.

2021-2022 kahve sezonunda dünyada toplam kahve üretimi yüzde 2,1 azalırken global tüketim yüzde 3,3 arttı.

Kahve fiyatlarının artmasıyla ünlü kafe zincirlerinde ise tek bir bardak kahvenin fiyatı en az 30 TL seviyesine

gelmiş durumda.