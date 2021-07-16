Türk gemisinden Kıbrıs Cumhuriyeti sahil güvenlik botuna uyarı ateşi açıldı iddiası

Kıbrıs açıklarında Türk gemisinin Kıbrıs Cumhuriyeti sahil güvenlik botuna uyarı ateşi açtığı iddia edildi.

Gündem Kıbrıs Gazetesi'nin Kıbrıs Cumhuriyeti haber sitelerinden aktardığı haberde, 'Pirgo - Yeşilırmak Açıklarında saat 03.30 sıralarında, mülteci devriyesi sırasında sahil güvenlik botuna ateş açıldı. Olayın ardından Kıbrıs Sahil Güvenlik botu Pirgo Balıkçı Barınağı'na çekildi" denildi.

Adanın kuzeyinde yer alan Kato Pyrgos sınır çizgisinin hemen batısında yer alıyor.

Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.