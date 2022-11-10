Türk futbol tarihinde ilk: Top toplayıcı ceza aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Galatasaray - Beşiktaş derbisinde top toplayıcı olarak görev yapan Mert Efe Batmaz'ı 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Futbol tarihinde ilk kez bir top toplayıcı çocuk disipline sevk edilerek ceza aldı.

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş. görevlisi MERT EFE BATMAZ'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 8 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" denildi.

15 yaşındaki Mert Efe Batmaz, derbide topu Tayfur Bingöl'e vermemişti.