Türk Eczacıları Birliği’den ilaç zammı açıklaması

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yarından itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapılmasına karar verildi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), düzenlemeyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Kamuoyunu net bir şekilde bilgilendirmeliyiz ki ilaç fiyatlarına gelen zammın eczane ekonomilerinin iyileştirilmesi ile herhangi bir ilgisi yoktur" denildi.

"Aksine ilaç fiyatları arttıkça eczane kâr oranları azalmaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Ülkemizin dört bir yanında hizmet veren eczacılar olarak, ilacın her zaman bulunabilir ve kolay erişilebilir olmasını savunduğumuzu her platformda defalarca dile getirdik. Bunun da yolu tüm tarafların görüşleri alınarak doğru bir sistemin kurgulanmasıdır. Kararname ile gündeme gelen diğer bir konu, 2009 yılından bu yana hiçbir değişiklik yapılmayan eczacılar ile ilgili düzenlemedir. Kararnamede eczacılar ile ilgili yapılan düzenlemeler, Türk Eczacıları Birliği olarak teklif ettiğimiz düzenlemeleri kapsamamaktadır.

Yapılan düzenleme mevcut ekonomik şartlarda eczacılarımızın ekonomik sorunlarını çözmenin çok uzağındadır. Dün gece yayımlanan düzenleme eczacılarımızın sorunlarını çözecek, dertlerine derman olacak bir düzenleme değildir. Beklentilerin aksine ilaç baremlerinde herhangi bir değişikliğin yapılmadığı bu düzenleme, eczanelerdeki yangını söndürmekten çok uzaktır."