Türk DJ cinayetinde yeni gelişme

İngiltere'de radyoculuk yapan 43 yaşındaki DJ Koray Alpergin’in cinayetinde bir kişi daha gözaltına alındı. Bizim FM isimli radyo istasyonunun sahibi olan Alpergin’in cesedi geçen hafta Londra yakınlarında bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Alpergin’in göğsünden vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Kız arkadaşıyla birlikte Londra’nın kuzeyinde bir araca bindirilerek kaçırılan Alpergin’in cesedi daha sonra Essex yakınlarındaki ormanlık bir alanda bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi üç kişiyi gözaltına almıştı. İngiliz polisi dün gece bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, 55 yaşındaki bir adamın cinayet şüphesiyle Tottenham’da yakalandığı açıklandı. Alpergin’in vurularak öldürüldüğü belirtilirken genç DJ’in kız arkadaşının ise Türkiye’den kısa bir süreliğine ziyarete geldiği belirtildi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan dedektif Kate Kieran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu çok hızlı gelişen ve çok karmaşık bir soruşturma. Çok fazla sayıda olay yeri var ve şu ana kadar dört kişiyi gözaltına aldık. Koray ve 33 yaşındaki kadının evlerinin önünde perşembe günü beyaz bir minibüse bindirilerek kaçırıldığını düşünüyoruz. Olayla ilgili bilgisi olan ya da bir şey hatırlayanların bizimle iletişime geçmesini istiyoruz. Evinizin önündeki güvenlik kameralarına tekrar bakmanızı rica ediyoruz” ifadesini kullandı.