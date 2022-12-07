Türk-İş Başkanı: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak

Türk-İş Başkanı Atalay, 'Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Komisyonda pazarlık bu sınırdan başlayacak' dedi.

Haber Merkezi

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, bu toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu topladı.

NTV'nin haberine göre, konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticisi katıldı.

Toplantı sonrası Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı. Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay.

Vergiyi konuşmak lazım. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı. 

Bugün komisyonumuzda pazarlık asgari ücreti 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak. Nereye çıkarırsak. Hükümet ne rakam getirecek, görelim.

Gıda enflasyonu ortada, yoksulluk ortada. Makul rakam getirirlerse problem yok. 5 bin 500 lirayla masaya oturmuyoruz; 7 bin 785 liradan oturuyoruz. 

EYT de taşeron da bir daha gündeme gelmeyecek şekilde ortadan kalksın."

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