Türk-İş Başkanı: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, bu toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu topladı.

NTV'nin haberine göre, konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticisi katıldı.

Toplantı sonrası Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı. Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay.

Vergiyi konuşmak lazım. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı.

Bugün komisyonumuzda pazarlık asgari ücreti 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak. Nereye çıkarırsak. Hükümet ne rakam getirecek, görelim.

Gıda enflasyonu ortada, yoksulluk ortada. Makul rakam getirirlerse problem yok. 5 bin 500 lirayla masaya oturmuyoruz; 7 bin 785 liradan oturuyoruz.

EYT de taşeron da bir daha gündeme gelmeyecek şekilde ortadan kalksın."