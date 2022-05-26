Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri festival iptalini protesto etti

Türk Alman Üniversitesi öğrencileri ve Mezunlar Derneği tarafından 3 Haziran’da düzenlenecek Bahar Festivali, Mezunlar Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre okul yönetiminin festivale destek vermemesi ve süreci aksatması sebebiyle iptal edilmişti.

Üniversite Rektörlüğü, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Festival Öğrenci Konseyi tarafından organize edilecektir.” derken, öğrencilerin yönetime tepkisi sürüyor.

Sponsorlukların kabul edilmemesi nedeniyle festivalin gerçekleştirilmesinin imkansız hâle geldiğini söyleyen öğrenciler, bugün rektörlük önünde eylem yaptı.

Eylemde yapılan açıklamada son dönemde diğer üniversitelerde de benzer şekilde festivallerin iptal edildiğine ve bu iptallerin arkasındaki sebebin siyasi olduğuna dikkat çekildi.

“Okul öğrenci ve mezunlarının emeğiyle mümkün olan festivalin çeşitli bahanelerin arkasına sığınılarak iptal edilmesini kabul etmiyoruz.” denilen açıklamanın ardından rektörle bir görüşme yapan öğrenciler, taleplerini tekrarladı.

Bir engelleme girişiminin söz konusu olmadığını dile getiren okul yönetimi, festivalin öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesine dönük gerekli desteğin sağlanacağı taahhüdünde bulundu.