Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 865, yoksulluk sınırı 9 bin 331 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın haziran ayı sonuçlarını yayınladı.

Türk-İş araştırmasının sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.864.82 TL’ye çıktı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 9.331.67 TL’ye yükseldi.

Gıda fiyatları ise aylık yüzde 1.22, yıllık yüzde 17.84 yükseliş kaydetti.