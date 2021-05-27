Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 830, yoksulluk sınırı 9 bin 218 TL

Türk-İş Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı), Mayıs’ta aylık bazda yüzde 2.28 artışla 2 bin 830 liraya çıktı.

Türk-İş verilerine göre, “mutfak enflasyonu”ndaki değişim, yılın ilk beş ayında yüzde 9.28, yıllık bazda yüzde 16.07 ve yıllık ortalama artış oranı da yüzde 18.07 olarak hesaplandı.

Yoksulluk sınırı 9 bin 218 TL

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı da (yoksulluk sınırı) 9 bin 218 liraya yükseldi.

Bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti” de aylık 3 bin 435 lira olarak belirlendi.

İlk 5 ayda aile bütçesine 783 TL ek yük

“Çalışanların ailesiyle birlikte ‘insan onuruna yakışır bir hayat sürdürmeleri’ daha da güçleşmektedir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Asgari ücret açlık sınırının altındadır. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) bir yıl öncesine göre 392 lira ve yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) 1,277 lira arttı. Yılın sadece ilk beş ayı sonunda, aile bütçesine gelen ek yük ise 783 lira oldu.”