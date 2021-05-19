Turizm emekçilerinden Kültür ve Turizm Bakanı’na suç duyurusu

Patronların Ensesindeyiz Otel Emekçileri ve Antalya Turizm Emekçileri Dayanışma Ağları’nda bir araya gelen turizm emekçileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı ve gelen tepkiler sonrası yayından kaldırdığı, turizm emekçilerinin üzerinde ‘Enjoy I’m vaccinated’ (eğlenin, aşılandım) yazılı maskeler takacaklarını gösteren tanıtım videosuyla ilgili olarak bakan Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık yetkilileri hakkında birer dilekçe vererek suç duyurusunda bulundular.

'Dilekçede “Söz konusu videoda şoför, resepsiyon görevlisi, garson, otel çalışanı, aşçı, gibi turizm emekçilerinin; üzerinde 'enjoy i’m vaccinated' (eğlenin, aşılandım) yazılı sarı renkli maskelerle görüntülerinin konulması ve yayınlanması Türk Ceza Kanunu’nun 216/2 hükmü uyarınca halkın bir kesiminin alenen aşağılanması suçuna mahal vermektedir” denilerek bakan ve ilgili yetkililerin “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işlediklerine vurgu yapılırken bu durumun turizm emekçileri olarak aşağılanmalarına neden olduğu belirtiliyor.

“Ayrıca söz konusu paylaşım Twitter isimli sosyal medya platformunda, kamuya açık olarak ve belirsiz sayıdaki kişi tarafından görüntülenmiştir” ibaresinin yer aldığı dilekçede, suçun aleniyet unsurunun da gerçekleştiği ifade ediliyor.

'Turizm emekçileri ve yurttaşlar alenen aşağılanmıştır'

Turizm emekçilerinin Antalya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede “Bunun yanında bütün turizm emekçileri ve yurttaşlar da alenen aşağılanmıştır” ibaresiyle şüpheliler hakkında gerekli soruşturmaların yürütülmesini ve iddianame hazırlanmasını talep zorunluluğu doğduğu vurgulanıyor.

Suç duyurusu ile ilgili Antalya Turizm Emekçileri Dayanışma Ağı adına açıklama yapan işçi, “Turizm emekçileri olarak Patronların Ensesindeyiz Antalya Turizm Emekçileri Dayanışma Ağı adına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan videonun suç duyurusunda bulunduk. Turizm işçileri bir yıldan fazla süredir işsiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bizim gereksinimlerimiz söz konusu olduğunda bizi hatırlamazken aşağıladığı bir video ile hatırladı. Biz videoyu izlediğimizde keşke hatırlamasalardı dedik. Turizm işçileri kimsenin kölesi değildir. Biz turizm işçileri bu aşağılamaya karşı suç duyurumuzda bulunduk. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Tüm turizm emekçilerini dayanışma ağımızda örgütlenmeye çağırıyoruz” dedi.

Otel Emekçileri Dayanışma Ağı adına açıklama yapan işçi ise, “Patronların Ensesindeyiz Otel Emekçileri Dayanışma Ağı olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son yayınladığı videoda emekçilere ‘rahat olun aşılıyız’ yazılı maskelerin giydirilmesi alenen hakarettir. 15 aydır hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen bakanlığın bir de böyle bir aşağılamayı kendine hak görmesi tarafımızca kabul edilemez. Buna boyun eğmeyen bunu kabul etmeyen tüm otel emekçilerini Patronların Ensesindeyiz Otel Emekçileri Dayanışma Ağı’nda örgütlenmeye çağırıyoruz” dedi.