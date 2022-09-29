Turizm Bakanı Ersoy, 'acente hizmeti' vermeye başladı: 'Kışın gezin' tavsiyesi

Konya'da AKP İl Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kışın gezin" tavsiyesi verdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Ersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ersoy, "Turizmle ilgili şimdi zaten kışın fiyatların en uygun olduğu dönem. Bütçe-kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim. En düşük bütçelerin, hemen hemen maliyetine satışların olduğu bir dönemde gezme fırsatı yakalamış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Ersoy devamında şunları dile getirdi:

"Dünyadaki doğal gaz vesaire gibi krizler sebebiyle Türkiye'ye fazla turist gelecek, her yer dolup taşacak; bu beklentileri ben gerçekçi bulmuyorum. Çünkü turizmde belirsizliklerin olmadığı bir ortamda, insanlar daha yoğun seyahat ederler. Belirsizlikler oluştuğu zaman seyahatleri daha az olur. Biz geçen seneye göre daha iyi turist alacağız mı? Alacağız. Rakamlar da bunu gösteriyor ama bunun sebebi, eskiye göre ülkemizi çok daha iyi tanıtıyor olmamız veya otel yatırımcılarımızın bilinçli, ciddi bir şekilde hizmet standartlarını yükseltmesiyle orantılı. Evet bu sene, bu kış da geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti Türkiye, inşallah ağırlayacak. Şu anki ön rezervasyonlar da bunun göstergesi."