Turistleri taşıyan minibüs duvara çarptı: 8 yaralı

Singapurlu turistleri taşıyan Mustafa Kılıç idaresindeki 34 ACJ 432 plakalı tur minibüsü, Bursa'da Uludağ dönüşü Osmangazi Mahallesi Yiğitali Mahallesi’nde kontrolden çıkarak bir evin bahçesini çevreleyen ve üzerinde tel örgü bulunan duvara çarptı.

Kazada, sürücü Kılıç ile turistlerden Zeynel Abidin bin İbrahim, Noorizhan binte Muinuddin, Muhsib bin Zeynel Abidin, Mustafa bin Muhammed, Rohana binte Kasım, Muhammed Arif bin Mustafa ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden sürücü Kılıç’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)