Turistlere para karşılığında HES kodu satan kişiye ceza

İstanbul'da Fatih Beyazıt Tramvay Durağı önünde bazı kişilerin HES kodu bulunmayan turistlere para karşılığında HES kodu aldığı görüldü.

DHA'da yer alan habere göre, bu kişiler, turistlerin yanına giderek kendilerine HES kodu alabileceklerini söylüyor. Cep telefonundan, mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlayan kişiler, bu işlem karşılığında ise turistlerle pazarlık yaparak 20 lira ile 50 lira arasında değişen miktarda para alıyor.

Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis fırsatçılardan Servet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından idari para cezası kesilen Servet Ö. Serbest bırakıldı.