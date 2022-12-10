Turhan Çömez: Devlet koruması altındaki 13 yaşındaki çocuklar hamile kalıyordu

İYİP'li Turhan Çömez, Bahçelievler Çocuk Yuvası hakkında konuşarak, "13-14 yaşlarındaki çocukları, İstanbul’daki gece kulüplerine götürüyorlardı" iddiasında bulundu.

TELE1’de yayınlanan 'Açıkça' programına konuk olan Turhan Çömez, milletvekili olduğu dönemde Bahçelievler Çocuk Yuvası ve eski Millî Eğitim Bakanı Nimet Baş'a (Çubukçu) ilişkin açıklamalar yaptı.

İYİP Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez, İstanbul Bahçelievler Çocuk Yuvası’nda 2006 yılında yaşanan çocuklara yönelik istismarı anlattı. Çömez, gelen bir ihbar üzerine çocuk yuvasına gittiğini belirterek "13-14 yaşlarındaki çocuklar geceleri Taksim'deki barlara götürülüyordu, bazıları hamile kalmıştı" dedi.

2006 yılında milletvekili olduğu dönemde İstanbul Bahçelievler Çocuk Yuvası’ndan gelen ihbar üzerine kurumun müdür muavini ile bir görüşme yaptığını belirten Çömez şöyle konuştu:

"Gece saat 9’da yurda gittik. Çocuklarla konuştum, o gece nöbetçi olanlarla konuştum. 33 tane kız çocuğu o gece yurtta yok. Çocuklar dediler ki ‘Arkadaşlarımızı bazı yapılar gelip yurttan alıyorlar. İstanbul’daki gece kulüplerine götürüyorlar.’ 13-14 yaşlarındaki çocuklar. Bazen sabaha karşı geliyorlar, bazen de gelmiyorlar. Geceleri uyuşturucu kullanıldığını söylediler. Korkunç bir tabloydu."

Durumu bir rapor halinde dönemin Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sorumlu Devlet Bakanı Nimet Baş'a (Çubukçu) ilettiğini belirten Çömez, konunun üzerine gidileceğine yönelik söz verilmesine rağmen ertesi gün kurumun müdürü görevden alınarak konunun üzerinin kapatılmaya çalışıldığını aktardı.

Çömez, o çocuklardan bazılarının küçük yaşta anne olduğunu da sözlerine ekledi.