Turgut Kazan'dan HDP değerlendirmesi: Yeni bir seçim hilesi sayılır

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini 6 Ocak'ta karara bağlayacak.

İstanbul Barosu'nun eski Başkanı Turgut Kazan, AYM kararı öncesinde yaptığı açıklamada "HDP’nin alacağı hazine yardımına tedbir isteği tam bir hukuk skandalıdır" dedi.

"Bir yaptırım, asla bir tedbir olarak uygulanamaz" ifadelerini kullanan Kazan, yaklaşan seçimler öncesinde HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi ihtimali hakkında "Yeni bir seçim hilesi sayılır, sayılacaktır" yorum u yaptı.

Kazan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'tedbir isteği'ni şöyle değerlendirdi:

"HDP’nin alacağı hazine yardımına tedbir isteği tam bir hukuk skandalıdır. ANY/69 davada öne sürülen aykırılık saptanmışsa (nihai olarak) bu yardımdan “kısmen veya tamamen yoksun bırakma kararı verilebileceğini” söylüyor. Dolayısıyla bir yaptırım, asla bir tedbir olarak uygulanamaz. Özellikle, seçimlerin nisanda / mayısta yapılabileceği konuşulurken ve seçim yılı nedeniyle (yasa gereği) partilere daha çok yardım yapılırken HDP’yi ayrı tutmak yeni bir seçim hilesi sayılır, sayılacaktır. İnanmak istiyorum ki AYM böyle bir yanlışlık yapmayacaktır, yapmamalı."