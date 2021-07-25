Turgay Yıldız'ın ailesinden 'aşı kaynaklı ölüm' iddiasına yanıt

Geçirdiği kalp spazmının ardından Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız'ın ailesi, sanatçının 'aşıdan öldüğü' yönündeki iddialar sonrası oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, Turgay Yıldız’ın ölümünün koronavirüs ve aşı kaynaklı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtilirken, sanatçının daha önce de kalp damar rahatsızlığı yaşadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Yıldız'ın aşı olduğu tarihle kalp rahatsızlığı yaşadığı tarih arasında 2 hafta süre geçtiği vurgulandı.