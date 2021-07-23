Turgay Yıldız Ankara'da toprağa verildi

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız bugün Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yayımladığı eleştirel parodileriyle büyük ilgi gören ve halkın sevgisini kazanan Yıldız yaklaşık bir ay önce İstanbul’da geçirdiği kalp spazmı sonucu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı. Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara’ya sevk edilmişti.

Turgay Yıldız tedavisinin devam ettiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Yıldız bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.