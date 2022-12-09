TÜPRAŞ, Opet'in yüzde 1,67'sini aldı

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), akaryakıt dağıtım şirketi Opet Petrolcülük’ün yüzde 1,67’sini Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş'den 179,6 milyon lira bedelle satın almak için anlaştığını duyurdu.

TÜPRAŞ tarafından dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, işlem sayesinde Opet’te ortaklık yapısının sadeleşeceği ifade edildi.

İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını sıraladığı İSO 500 listesinde TÜPRAŞ ilk sırada yer alıyor.

TÜPRAŞ’ın net dönem kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 1008’lik artışla 11,6 milyar TL olarak açıklanmıştı.