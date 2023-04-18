Tunus'ta En Nahda lideri Gannuşi gözaltında alındı, partinin ofisleri kapatıldı

Tunus'ta Müslüman Kardeşler'in ülkedeki kolu olan En Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındı.

Partinin yönetici kadrolarından ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Gannuşi'nin evine yapılan baskının ardından gözaltına alındığını duyurdu.

En Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, ülkedeki muhalefete "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine karşı yapılan ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" çağrısı yapıldı.

Öte yandan Mosaiqu FM radyosu, Gannuşi'nin gözaltına alınmasına dair verdiği haberde 'Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması arka planında sorgulanmak üzere alındığı' bildirildi.

Söz konusu kayıtta, Gannuşi'nin "Tunus'ta siyasal İslam ortadan kaldırılırsa, ülke iç savaş tehdidiyle karşı karşıya kalır" dediği iddia ediliyor.

Tunus medyasına konuşan içişleri bakanlığından bir kaynak, Gannuşi'nin gözaltına alınmasının bu ifadelerle bağlantılı olduğunu doğruladı.

Parti ofisleri kapatıldı

Tunus’taki Nahda Hareketi Genel Merkez binasının güvenlik güçleri tarafından arama yapılmak üzere boşaltıldığı bildirildi.

Nahda Hareketi Siyasi Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, başkent Tunus’ta yer alan genel merkezlerindeki aramaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Şuaybi, açıklamasında “Nahda Hareketi Genel Merkez binamıza yönelik güvenlik güçlerinin arama yapması, parti çalışmalarının ve örgütlenme özgürlüğünün açık bir ihlalidir. Merkez binamız birkaç günlüğüne arama yapılması için güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı” ifadelerini kullandı.

Şuaybi, AFP'ye yaptığı açıklamada da, polis, partinin ülkenin başka yerlerindeki diğer ofislerini de kapattığını ve bu binalarda herhangi bir toplantıyı yasakladığını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı dün Tunus'a gitti

Diğer yandan, dün akşam Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın çalışma ziyareti için ülkeye geldiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, daha önce Tunus Dışişleri Bakanlığı, Mikdad'ın ülkeye yapacağı ziyareti yorumlarken, bunun Şam ve Tunus'un tam teşekküllü ilişkileri yeniden kurma arzusunun ifadesi olduğunu belirtmişti.

Geçen hafta basında yer alan haberlere göre ziyaret, Tunus'un Suriye Büyükelçisi Muhammed el-Mahzibi'nin atanmasının ardından gerçekleşecekti. Mahzibi'nin güven mektubu Şam'a gönderildi.

Bu ayın başlarında Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye ve Tunus makamlarının ortak açıklamasına atıfta bulunarak Şam'ın Tunus'taki büyükelçiliğini yeniden açmaya ve büyükelçi atamaya karar verdiğini bildirmişti.