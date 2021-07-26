Tunus ordusu parlamentoyu kuşattı: Meclis Başkanı Gannuşi ve milletvekilleri içeri alınmadı

Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma ve parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararını duyurmasının ardından Meclis binasına geldi.

​Yardımcısı ile diğer bir grup milletvekilinin eşliğinde Meclis kapısına gelen Gannuşi, kapıdaki askerlerden içeri girmelerine müsaade edilmesini istedi. Ancak Meclis kapısındaki askerler, Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerine Cumhurbaşkanlığından aldıkları talimatlar dolayısıyla girişlerine izin veremeyeceklerini iletti.

Askerlerle burada kısa bir diyalog yaşayan Gannuşi, Meclise giriş yapmalarının engellenmesini kınadı ve tüm milletvekillerine sorumluluklarını yerine getirmeleri ve yetkilerini kullanmaları çağrısında bulundu.

Tunus halkının özgürlükleri elinden alınarak saldırıya maruz kaldığını söyleyen Gannuşi, "Tunus halkı tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyecektir. Özgürlük tehlike altında olduğu müddetçe yaşamanın bir kıymeti yoktur" dedi.

Halk sokakta

Tunus'ta koronavirüs vakalarındaki artış, aşılamadaki yetersizlik, işsizlik ve ekonomik kriz nedeniyle binlerce kişi Başbakan Hişam Meşişi ve hükümetinin istifası talebiyle sokağa çıktı.

Başkent Tunus'ta düzenlenen gösteride halk Meşişi'nin istifası ve parlamentonun feshini talep etti.

Birçok kentte düzenlenen gösterilerde parlamentoda çoğunluğu elinde tutan İslamcı Ennahda partisi de öfkenin hedefindeydi.