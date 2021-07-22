Tunus açıklarında 17 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı

Tunus'un güneydoğusundaki Mednin kenti açıklarında teknenin arızalandığı, 366 mültecinin kurtarıldığı, 17 mültecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Direktörü Munci Selim yaptığı yazılı açıklamada, bozulan tekneden çıkan duman sonucu 17 mültecinin boğularak yaşamını yitirdiğini, 366 mültecinin kurtarıldığını ifade etti. Selim, hayatını kaybeden ve kurtarılan mültecilerin Bangladeşli olduğunu dile getirdi. Selim mültecilerin Mednin'de bir merkezde karantinada olduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 mültecinin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.