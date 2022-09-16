Tunceli Valiliği'nden Cumartesi Anneleri ve LGBT etkinliğine yasak

19. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında gösterimi yapılacak olan Cumartesi Anneleri belgeseli gösterimi ve "LGBT kavram atölyesi" Tunceli Valiliği tarafından yasaklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada iki etkinliğin yasaklanmasına gerekçe olarak “Genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” gösterildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlığın ve ahlakın vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 2911 sayılı Kanun’un 17. Maddesinde belirtilen vali ve kaymakam milli güvenlik kamu düzeni suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacı ile belirli bir toplantıyı bir aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir hükmü ve 5442 sayılı il idaresi kanunun 11/C maddesi doğrultusunda suç işlenmesinin önlenmesi, kamu güvenliğinin, kamu düzenin, genel sağlığın veya ahlakın yada başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacı ile sınırlama getirebileceği hükmüne bağlanmıştır. Bu kapsamda her türlü Cumartesi Anneleri ve LGBTİ eylemleri yasaklanması uygundur."