Tunceli İl Sağlık Müdürü: Kentte vaka sayısı sıfırlandı

Tunceli İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, kentte vaka sayısının sıfırlandığını belirtti.

"Özellikle son 3 aylık süreçte vaka sayısındaki azalmaya birlikte hastanemizde yatan hasta kalmadı. Aynı zamanda 7 ilçemizde ve şehir merkezimizde de aktif vakamız kalmadı. Asemptomatik vaka da görülmemektedir" diyen Özdemir, "Bu süreçte katkısı olan özellikle sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan ve duyarlılık gösteren Tunceli halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Yaz aylarında da ciddi bir nüfus artışı bizi beklemekte o yüzden vatandaşlarımızın Kovid-19’a karşı gerekli tedbirleri almasını istiyoruz" diye konuştu.