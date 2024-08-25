Tuncay Özkan’ın ‘Sarayın züppesi’ sözlerine soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan hakkında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Erdoğan bugün “Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü etkinlikleri”ne katılmak için gittiği Bitlis’te yaptığı konuşmada CHP’li belediyeleri hedef aldı, “Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı” dedi.

Erdoğan’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Tuncay Özkan ise “Seni sarayın züppesi seni. Erken seçim istiyoruz” diye belirtti.

Özkan paylaşımında şunları kaydetti:

“Seni gidi züppe seni!

Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende.

Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi?

Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! #ErkenSeçim istiyoruz. Hodri meydan!”

AKP Sözcüsü Çelik: Geert Wilders ile aynı dalga boyunda

Özkan’ın bu paylaşımının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanı'mıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP milletvekilinin, Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur” diye yazdı.

Bakan Tunç: Erdoğan'a hakaret eden, iftira atan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç Özkan’ın Erdoğan’a yönelik ifadelerini “hadsiz ve çirkin”, “terbiyesiz ve ahlak dışı” diye niteledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir.

Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez.

Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum.”

AKP’lilerden küfürlü, hakaretli paylaşımlar

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise Özkan’a hakaret içeren bir paylaşımla tepki gösterdi.

Nazırlı paylaşımında, ""o. çocuğu" ile "o.nun çocuğu" arasında büyük fark vardır. Birincisinde sıfat kişiye ikincisinde anneye aittir. Bizim düşüncemizde anne kutsaldır. Ancak müptezel Tuncay Özkan'nın dilinden dökülen salyalar ancak "o.nun çocuğu"ndan sadır olabilir. Alçak herif" ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da Özkan'a tepki gösterdiği paylaşımında “Tuncay Özkan pisliği” ifadesini kullandı. Soylu ”Erdoğan bizim için sadece Cumhurbaşkanı değil ayrıca ailemizin büyüğü ve reisi… Bu sözünle hepimizi kastettiğini ve neyi kışkırttığını anlıyoruz. Tuncay Özkan pisliği!!! Merak etme anladığın dilden cevapları alıyorsun almaya devam edeceksin” şeklinde bir paylaşım yaptı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Özkan’ın paylaşımını alıntıladığı mesajında "sana buradan su veren de olmaz kemik atan da” ifadelerini kullandı:

"Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'milletin adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da.”