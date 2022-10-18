Tuncay Özkan, Hande Fırat'a konuştu: 'Siyasetin en karanlık yeri bu yasa'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sansür yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan CHP'li Özkan, “29. Madde konusunda kendileri bu suç tanımı nedeniyle ‘işlenemez suçtur’ diyorlar. ‘Neden getirdiniz bu yasayı?’ diyoruz, yanıt yok. ‘Bu maddede ceza üst sınırını üç yıldan iki yıla çekelim, tutuklu yargılama olmasın, katalog suç olmasın, gazeteciler ve sıradan yurttaş bu yasanın kapsamı dışına çıksın’ dedik, kabul etmediler" dedi.

Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“29. Madde başta olmak üzere sansürcü bütün maddeleri, basın kartını çaycıya, çorbacıya verip gazetecilere verdirmeyen, 84 milyon vatandaşımızın özel hayatını izleyen, dinleyen, gözleyen, depolayan, hukuku devre dışı bırakan maddeleri götüreceğiz.”

“Anayasa Mahkemesi hem Basın İlan Kurumu hem de İletişim Başkanlığı’nın yetkilerini kararlarıyla sınırladı. O kararlara karşı hülledir bu yasa. Anayasa Mahkemesi’nden ‘sansüre hayır’ demesini umuyorum.”