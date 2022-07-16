Tunç Soyer'den 'asbestli gemi' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin sökümü için Sök Denizcilik adlı firmaya 30 Mayıs 2022'de izin verdiği ortaya çıkmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada, asbest barındırdığı iddia edilen geminin Aliağa'da sökümü için izin vermesine tepki gösterdi.

Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İzmirliler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, üzerinde 600 ton asbest bulunan Brezilya gemisine, Aliağa'da sökümü için şartlı izin verdiğini öğrendim. Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşku duymasın" dedi.