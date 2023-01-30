Tunç Soyer'den Akşener, Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu'na ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'da İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ayrı ayrı ziyaret etti.
Soyer ziyaret ettiği partilerin genel başkanlarını İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne davet etti.
Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ziyaretlerini duyurarak, genel başkanları İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne davet ettiğini belirtti.