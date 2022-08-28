Tunç Soyer: Korkmuyoruz; Gülşen serbest bırakılsın

Gericilerin hedef göstermesinin ardından tutuklanan şarkıcı Gülşen’e destek açıklaması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Korkmuyoruz" dedi.

Tepki çeken karar sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Gülşen'in serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Otoriter ve popülist rejimlerin amacı toplumda korkuyu egemen kılmaktır. Hak, hukuk adalet arayışının önündeki en büyük engelse korkudur. Korkmuyoruz. Elbette vatandaşlarımızı ayrıştıran, inciten bir sözü desteklemiyoruz. Ancak iktidarın keyfine bırakılmış bir adalet terazisi yerine, toplumun tüm kesimleri için adil olan ve hukukun evrensel değerlerini savunan bir adalet istiyoruz. Gülşen serbest bırakılsın...’’ ifadelerini kullandı.