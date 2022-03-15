Tunç Soyer: Bakanlık borçlanma talebimize 3 yıl sonra yanıt verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde yapıldı.

Soyer, İzmir’in 2026 yılında ev sahipliği yapacağı dünyanın en önemli uluslararası bahçe bitkileri EXPO’su için gittiği Dubai’deki temasları hakkında bilgi verdi.

3 yıl sonra yanıt geldi

Soyer toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na otobüs alımı için gönderdikleri borçlanma izin taleplerine gelen onay yazısını da okudu. 7 Kasım 2019 tarihinde İZULAŞ bünyesinde toplu ulaşım araçlarının alımı için 14 milyon TL’lik borçlanma yazısına aradan 3 yıl geçtikten sonra 9 Mart 2022 tarihinde yanıt verildiğini belirten Soyer, geçen sürede yanıt alınamadığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi yetkisiyle, meclisten onay alarak 9 milyon 375 bin TL’lik banka kredisi kullandığını dile getirdi.

Başkan Soyer, “Tanesi 585 bin TL’den 16 solo otobüs aldık, 24 ay taksit yaptık. Bu ay son taksiti öderken, bize borçlanma yetkisi yeni geldi. Biz o gün, o yetkiyi alabilsek, 14 milyon TL ile 24 otobüs alabilecektik" dedi. (ANKA)