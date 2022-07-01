'Tümör' operasyonu: 284 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 kişinin yakalanması amacıyla 24 ilde 'Tümör' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine karşı geçen yıl 8 ilde 'Sahil Rüzgarı', 9 ilde'Sahil Rüzgarı-2', 30 ilde 'Tırpan' ve nisan ayında ise 16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonlarının yapıldığı ifade edildi.

İçişleri'ne göre, KOM polislerinin söz konusu suç örgütlerine yönelik yaptıkları teknik ve fiziki takiple elde ettikleri deliller sonucunda şüphelilerin kumarhanelerde borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları ve tehdit yoluyla tahsilat yaptıkları, eğlence mekanlarını para vermeden alarak haksız kazanç elde ettikleri, ticari işletmeleri baskı altında tutarak yağmaladıkları ve uyuşturucu madde sattıkları belirlendi.

Mafya yapılanmalarının ayrıca kişiler arasında meydana gelen ticari anlaşmazlıkları örgütün korkutucu gücünü kullanarak çözüp maddi menfaat elde ettikleri, bazı kişilerin mallarını yağmaladıkları ve taşınmazlarını zorla ellerinden aldıkları, araç kiralama kapsamında meydana gelen anlaşmazlıkları çözerek para aldıkları, çek senet tahsilatı yaptıkları ve çok sayıda asayiş suçuna karıştıkları tespit edildi.