Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası'ndan Nâzım Hikmet, Ahmet Arif ve Orhan Kemal anması

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) dün Hatay'da düzenlediği bir etkinlikle Nâzım Hikmet, Ahmet Arif ve Orhan Kemal'i andı. Sümerler Amfi Tiyatro'daki etkiliğe Umut Harbeli ve Grup ABDAL da katıldı.

Anma Umut Harbeli’nin şarkılarıyla başladı.

Etkinlik sırasında TÖB-SEN Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Deniz Ezer bir konuşma yaptı. Ezer, ‘’Bugün buradan bizi bir araya getiren değerlerimiz var. Bugün burada bir araya gelmişsek yaşama dair ortak taleplerimiz var. Özgür bir yaşam talebimiz var. Adil bir ülke talebimiz var, eşit sömürüsüz bir ülke talebimiz var. Bu taleplerimizi hep birlikte büyütelim." dedi.

Ezer'in konuşmasından sonra sahneye çıkan Grup ABDAL da eserlerini çaldı.