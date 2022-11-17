'Tüm milletvekillerinin gözü metropol kentlerde oluşacak ortak aday listesinde'

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Her ne kadar bazı partiler kendi kimliği ile seçime gireceğini ileri sürüyor olsa da istisnasız bütün partilerin milletvekilleri bugünden metropol kentlerde oluşacak ortak aday listesi üzerinde konuşuyor." değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Kimin hangi bölgeden kaçıncı sıra adayı olacağı üzerine fikirler yürütüyor.Dolayısıyla siyasi partiler, seçim kanununun 41 il zorunluluğunu aşmak için 2-3 milletvekili olan illerde kendi kimliği ile seçime girebilir. Ancak 30 büyük kentte ortak aday listesiyle seçime katılacaklarına dönük beklentileri oldukça yüksek. Bu durum sadece 6’lı masa bileşenleri değil, Cumhur İttifakı milletvekilleri arasında da söz konusu. Ortak aday listeleri ister istemez aday gösterilecek kişi sayısını sınırlarken, kısıtlı yerden aday olmak için öne geçmeye çalışanların iç rekabetini bugünden körüklüyor. Bu aşamada 6’lı masanın hafta başı yapılan liderler zirvesinde aday listeleri konusunun gündeme gelip gelmediğini sordum, “konuşulmadı” yanıtını aldım. Anlaşılan o ki geçen dönem olduğu gibi 6’lı masa da bu konuyu en son aşamaya bırakmış. Yol haritasında önceliğini, gazeteciliğin meşhur sıralamasındaki 5N1K kuralındaki gibi, neyi, nasıl, ne zaman, ne şekilde, nerede yapacağını belirlemeye ayırmış. Bunların 28 Kasım’daki açıklaması sonrasında adayın ardından da ittifakın gündeme gelmesi hedefleniyor." ifadesini kullandı.

