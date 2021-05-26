'Tüm Emekliler Dayanışma Ağı'nın hayat bulacağı alan mahalledir'

Salgın döneminde kurulan Tüm Emekliler Dayanışma Ağı (TEDA) kısa bir sürede 7 bin katılımcıya ulaştı. TEDA'dan Tarık Bozkurt ile neden bir dayanışma ağı olarak yola çıktıklarını, emekli sendikalarına bakışlarını ve emeklilerin mücadelesini konuştuk.

TEDA olarak varlıklarının sendikaların lehine olduğunu belirten Bozkurt "Etkinleşen emekliler, emekli sendikalarına, derneklerine, bir dinamizm getireceklerdir" diyor. Türkiye'de 13 milyonun üzerinde olan emekli sayısının toplumda güçler dengesinde etkili olabileceğini de vurgulayan Bozkurt, il ve ilçe temsilcilikleri açmaya başladıklarını ifade etti. Emeklilerin kendi yaşama alanlarında etkinleşmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Bozkurt "TEDA’nın hayatla buluşacağı, kendisini gerçekleştireceği alan mahalledir" diyor.

Salgın gerekçesi ile getirilen kısıtlamalara, hayat pahalılığı ve emekli aylıklarının hızla aşınması da de eklenince, emeklilerin hayatlarının iyice zorlaşmış olduğunu görüyoruz. Tüm Emekliler Dayanışma Ağı (TEDA) bu zor dönemde ortaya çıktı. Çıkış hikayenizi anlatır mısınız?

Tarık Bozkurt: Elbette. Belirttiğiniz iki etken emeklilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada gördüğümüz emekli platformlarının ve gruplarının ortaya çıkışı bu tepkinin ifadesidir.

Siyasi iktidar emekli aylıklarını gereksiz bir yük olarak görüyor ve bu yükten kurtulmak istiyor. Emekli aylıklarından gürültüsüz patırtısız kurtulmanın yolu, aylıkları aşındırmaktır. Maaşların satın alma gücündeki gerileme bugün temel gıda maddelerine dahi erişmeyi olanaksız kılmaktadır.

Bizler birer emekli olarak, bizimle aynı durumda olan emekli kardeşlerimizin hak arayışlarına katılmak istedik. Bu amaçla faaliyette bulunan emekli derneklerini, sendikalarını, platformlarını uzun süre izledik. İlk tercihimiz bunların birinde etkinleşmekti. Ancak emekli kuruluşlarının bizi kapsayamama nedenleri, bu kuruluşlarca ortadan kaldırılmış değildi, bu yolda ümit verici bir çaba da göremedik.

Bilindiğin çok dışında, farklı bir vizyona gereksinim olduğunu görüyoruz. Temsil ilişkileriyle, organize olma biçimiyle, iç ilişkileriyle, kapsayıcılığıyla, dünyaya, ülkeye, olaylara bakış açısıyla farklı bir vizyona...

Bu vizyonu ana hatları ile resmeden kısa bir sunuş metni, ilk hareket noktamız oldu. Bu sunuş metninin eski mücadele arkadaşlarımızın –ki her birinin ardında yarım asırlık mücadele birikimi vardır– onayını almasıyla, önce bir whatsapp hesabı açarak, daha sonra ise facebook üzerinden hızla çoğalmaya başladık. Nitelikçe büyük bir birikim oluştu. Nicelik, arkasından kaçınılmaz olarak gelecekti. Tüm Emekliler Dayanışma Ağı böyle doğdu. Bugün itibariyle katılımcı sayımız 7 bine dayandı. 81 ilde sayfalarımızı açtık ve il temsilcileri belirledik. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana Mersin, Gaziantep, Samsun, Balıkesir, Bursa illerinde ilçe temsilciliklerini oluşturmaktayız.

Bir soruyu iki ayrı şekilde de soralım. Diğer, sendika, dernek, platform veya ağ şeklindeki örgütlerin TEDA kurucularını kapsayamama nedenleri, bir başka ifadeyle TEDA’nın özgünlüğü nedir?

Sırayla; mevcut sendikalardan birinde etkinleşmeyi seçmedik. İki sendikadan hangisini seçmiş olsak, onun üye sayısını birkaç üye arttırmış olurduk o kadar.

Emeklilerin hareket kabiliyetleri, yaş ve sağlık durumları itibariyle zayıflamış olsa da sendikaya katılmama nedenleri bu olmasa gerek.

Bu nedenlerin neler olduğunu burada irdelemek doğru olmaz. Ancak kendi nedenimizi de içeren genel bir şey söyleyebiliriz.

Bizim katılmayı düşünebileceğimiz sendika, kuruluşunun üzerinden çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen taraf olarak tanınmamıştır. Sendikadan ilk beklenti ekonomik hak kazanımıdır. Bunun sağlanabilmesi ya da buna dair güçlü bir ümit yaratılabilmesi gerekir ki emekli burada etkinleşmeyi düşünsün.

TEDA olarak varlığımız sendikaların lehinedir. Etkinleşen emekliler, emekli sendikalarına, derneklerine, bir dinamizm getireceklerdir. Umarız ki TEDA’nın varlığı, sendikalarca böyle değerlendirilir.

Gelelim neden sendika olarak kurulmadığımıza..

İki sendikanın varlığına rağmen, üçüncü bir sendikanın kurulmasının sağlam bir gerekçesi olmalıdır. Bu gerekçe ne olabilir? Olmayan bir şey, mesela bir sınıf sendikası olarak kurulmak olabilir. Ancak sınıf sendikacılığı, bir emekli sendikasıyla mı girer mücadele alanına? Bu abartılı bir iddia olur. Sınıf sendikacılığı çalışma ilişkilerinin içinden gelmelidir. Öyle olursa, biz emekliler de bunun bir bileşeni olmak üzere kolları sıvarız ama bu durumda dahi TEDA’nın varlığını sonlandırmayız. Hem emekli sendikasının hem de TEDA’nın üyeleri olarak çalışmalarımızı sürdürürüz. TEDA sendikal faaliyetin ötesine geçmeyi, emeklinin hayatın bütün alanlarında etkinleştirilmesini ve emeklilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefler. Emekli sendikası ile TEDA arasında birbirini besleyen bir ilişki olması doğru bir yaklaşım olur.

Bir başka seçenek dernekleşmedir. Ancak bu seçenek, kayyum atama yetkisi ile birlikte ortadan kalkmış oldu.

Diğer platform ve gruplar ise görebildiğimiz kadarıyla, olması gereken etkinliğe ulaşamadılar. Partileşmekten, sendikalaşmaktan sıkça söz ediliyor. Ancak birer sosyal medya topluluğu olarak kalacakları izlenimi almaktayız. TEDA eğer bu alanda iyi bir örnek teşkil edebilirse ve tüm bu gruplarla yaratıcı ilişkiler kurabilirse niteliksel bir değişimi tetikleyebilir. Sonuçta bu grupların hiçbiri, boş vakit geçirmek için kurulmamıştır. Nitekim bu alanda bir toparlanmanın başladığını söyleyebiliriz.

Sanırım özgünlük iddiamıza açıklık getirebildik.

Sunuş metniniz hareketinizin eksenini belirlemekle birlikte, çok kısa tutulmuş bir metin. "Biz Kimiz?" başlığını biraz açar mısınız?

Sunuş metnimizde, emekli hareketini, genel emek hareketinin bir unsuru olarak değerlendirdik. Bununla birlikte, genel emek hareketinin köreltilmiş olduğu saptamasını da yapmak zorundayız. Zor durumda olanlar yalnızca emekliler değildir. Emekçilerin salgın koşullarında ne şekilde çalıştırıldıklarını görüyoruz. Bu duruma kısaca, hiçe sayılmak denir. Emekli ve emekçi hiçe sayılabiliyorsa, her şeyi sil baştan ve yeniden düşünmek gerekir. Bir emekli hareketi olarak buna giriştik. Emekli sayısı 13 milyondan fazla, bu önemli bir nicelik. Elbette bu toplamın içinde sağlık ve yaş itibariyle etkinleşemeyecek durumda olanlar vardır ve oranları da az değildir. Ama nereden baksanız toplumda güçler dengesinde etkili olabilecek bir emekli kitlesi mevcuttur. Bu kitlede bir nitelik değişimi sağlanabilirse geleceğin emek mücadelesine, önemli bir deneyim, birikim ve enerji aktarılabilir.

Sunuş metnimizde, bakış açımızın sınıfsal olduğunu, kendi sınıfımızın bütün unsurları ile her düzeyde iş birliği ve dayanışma içinde olacağımızı vurguladık. Gözettiğimiz tek konu bağımsız duruşumuza saygı gösterilmesidir. Çünkü kendimize biçtiğimiz vizyon, sağlam bir sınıfsal bakış açısının yanında bağımsız düşünce ve duruşu gerektirir. Emek hareketinde bir nitelik değişimini zorlama niyeti varsa, bu iki noktada titizlik göstermek şarttır.

Sunuş metnimizde vurguladığımız bir diğer konu, kapsayıcılıktır. Biliyoruz ki sermaye sınıfı emekçilerin bilinçlerini şekillendirmeye çalışır. Kapitalist sistemin bütün mekanizmaları bu amaca hizmet eder. Siyaset, eğitim, kültür-sanat, yaşam biçimi ve alışkanlıklar... Sonuçta emekçiler patronlarının istediği gibi düşünmeye başlarlar. Varlıklarını sermaye sınıfına borçlu olduklarını sanırlar. Patronları onlara iş, dolayısıyla da ekmek vermektedir(!). Kaderci, şükürcü, minnettar ama öte yandan bu karaktere asla uymayan bir tüketime odaklılık hali... Maalesef emeklilerin ve emekçilerin ezici çoğunluğu böyle bir adanmışlık içindedir. Böyle de olsa emek hareketi bilinçsiz, kendine yabancılaşmış emekli ve emekçileri kavramak zorundadır. Bu kardeşlerimizi kapsamadan dönüştüremeyiz. Kapsayıcılığa vurgu yapmamız bu yüzdendir.

Emekli hareketi, sendika, dernek, platform, çeşitli gruplar ve ağlardan oluşmaktadır. Bu parçalı yapı hak mücadelesinde bir dezavantaj değil midir?

Emeklilerin çeşitli örgütsel formlar halinde bir araya gelişi muhalefet kanadının dağınık manzarasına denk düşüyor gibi görünse de, sonuçta etkinleşme yoluna girildiğini göstermektedir.

Her emekli platformu ve grubu kendisinde, diğerlerinden farklı bir nitelik görüyor olmalı ki, var olan bir yapıda etkinleşmek yerine kendi niteliğini esas alan bir gruplaşmaya gidiyor. Biz de kendimizi diğer platform, grup ve ağlardan, yukarıda açıkladığım nedenlerle farklı görmekteyiz. Bu nedenle emekli mücadelesine kendi özgünlüğümüzle katılmayı uygun gördük.

Bunun böyle olması emekli hareketinin zaafı olarak görülmemelidir. Statik durumdaki büyük emekli kitlesinin etkinleşme seçenekleri artmış olduğunda emeklinin, kendisini ifade edebileceği kanalı bulabilme ihtimali de yükselmektedir. Bu çeşitliliğin bir kusur olmadığını tüm emekli gruplarının, kurum ve kuruluşlarının nicelikçe büyüyor olmasından anlıyoruz. Biri veya birkaçı güçlenirken, diğerleri zayıflamıyor. Kimi yavaş, kimi hızlı ama hepsi nicelikçe güçleniyor. Dolayısıyla parçalı görünen bu yapıyı emekli hareketinin zaafı olarak görmemek gerekir.

Görmemek gerekir ama bir şartla. Hak mücadelesinde, karar, söz ve eylem birliği yapılabilmesi şartıyla..

Peki, karar, söz ve eylem birliği sağlanabilecek midir?

İlk kez, şeker bayramı öncesinde, bayram ikramiyeleri 3.000 TL olsun talebi ile kamuoyunun karşısına çıktık. Bu talep emekli cephesinde bir hareketlilik yaratmıştı. Ne var ki, her emekli topluluğu farklı bir rakam telaffuz etti. Sonuçta bu dağınıklığı iktidar kendi hanesine yazdı. 85 bizden, 15 de benden... Yukarıda söylediğimiz gibi yaşamlarının 40-50 yılında ülkemize hizmet veren emeklilerin insanca yaşama hakları hiçe sayıldı. Bu tecrübe göstermiştir ki, emeklilerin karar, söz ve eylem birliği kurulamazsa talepler havada kalacaktır. Bunun üzerine emekli grupları eşgüdüm kurulu oluşturuldu. 8 emekli grubu bu eşgüdüme katılmış durumda. Hiçbir emekli grubu, kurum veya kuruluşu uzun süre bu eşgüdümün dışında kalamaz. Nitekim eşgüdüm bir taraftan genişlerken diğer taraftan kurumsallaşmaktadır. 11 temel talepte ortaklaşılmıştır. Bu taleplerin mücadelesi eşgüdüm kurulu tarafından yürütülecektir.

TEDA'nın il ve ilçe temsilcilikleri oluşturmakta olduğunu söylediniz. Salgın kısıtlamaları kalktığında grubunuza bir resmiyet kazandırmayı mı düşünüyorsunuz?

Emeklilerin kendi yaşama alanlarında etkinleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İl ve ilçe temsilcilikleri mahallelere uzanan bir yapılanmanın iletişim merkezleridir. TEDA’nın hayatla buluşacağı, kendisini gerçekleştireceği alan mahalledir. Diğer organlar temsil ve iletişim birimleridir. Zira belirli merkezlerde toplanmak, işi bu merkezlerden yürütmek emekliler açısından rahat olmayacaktır. Bunun ekonomik güçlükleri de vardır. O halde yerel emekli toplulukları oluşturmak ve bunları kendi aralarında koordine etmek daha pratik olacak gibi görünmektedir. Mahallelerde emekli inisiyatifleri oluştuğunda, doğal olarak mahallenin sorunları da gündeme gelecektir. Bu da merkezi yönetimin yerel ayakları ve yerel yönetimlerle temasları getirecektir. O halde, hem mahalle, hem de ilçe, il düzeylerinde temsilciliklerimizin olması gerekmektedir. Temsilcilikler, bir yandan merkezi ve yerel yönetimlerle temasları yürütecekler, bir yandan da mahalle emekli grupları arasında iletişim dayanışma ve işbirliğini koordine edeceklerdir. Mahallelerdeki emekli dayanışma grupları mahallede sosyal hayatı canlandıracak, kültür-sanat etkinliklerine erişimi sağlayacak, emeklilerin becerilerini toplumsal katkıya dönüştüreceklerdir. Çalışma hayatı boyunca edinilen beceriler heba olmayacaktır.

Hareketinizin daha başında bir Hukuk Danışma Kurulu oluşturdunuz. Başka hangi alanlarda danışma kurulları oluşturdunuz veya oluşturacaksınız?

TEDA’nın nitel gücünden söz etmiştik. Bu nitel güç, bilimi ve uzmanlığı kılavuz edinmekle pekişir. Sosyal bilimlerin tüm disiplinlerinden danışmanlara büyük gereksinim duymaktayız. Danışmanlarımızın sunmuş oldukları katkılardan açıkça gördük ki, bilimle, uzmanlıkla, sanatla, felsefeyle iç içe olmanın verdiği güç başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

Bu nedenle Bilim ve Danışma kurulumuzu genişletmek önceliğimiz oldu.

Yazılı ve görsel medya ile ilişkilerimizi yürüten arkadaşımız Tevfik Kızgınkaya, hak mücadelemizin kamuoyuna duyurulması konusunda verimli çalışmalar yapmaktadır. Basın açıklamalarımız tüm etkili basın yayın kuruluşlarınca yayınlandı. Birçok yerel gazete ve televizyon basın açıklamalarımızı tam metin olarak verdi.

Ekonomi danışmanımız Prof. Dr. Aziz Konukman, taleplerimize kulak tıkanmasının kaynak yetersizliği ile ilgili olmadığını tamamen tercih meselesi olduğunu rakamlarla ortaya koyuyor. Bütçe ve gelir paylaşımı ile ilgili konularda bizleri bilgilendiriyor. Hem kuramsal hem güncel olarak ekonomi ile ilgili meselelerde bilgileniyoruz.

Faaliyet alanımız zaten Sosyal Güvenlik olduğundan SGK uzmanımız Tansel Güven bize sosyal güvenlik alanından her türlü bilgiyi sunuyor.

Çalışma İlişkileri konusunda, gerek Türkiye’de, gerek dünyada, dünden bugüne durumun ne olduğu hakkında Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’nun, sendikacılık ve siyaset alanında Rıdvan Budak ve İzzet Çetin’in engin birikimlerinden yararlanıyoruz. Felsefe ve sosyoloji, emeklilerin ufkunu açacak, çok önemli alanlardır. Bu alanlarda pek sevdiğimiz hocalar vardır ve yanımızda olmaktan kaçınmayacaklarını ümit etmekteyiz.