TÜKODER'den eylem: 'Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, tükendik'

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), derinleşen ekonomik kriz karşısında insanca yaşam talebiyle İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

“Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, tükendik” pankartının açıldığı açıklamaya çok sayıda yurttaş katıldı.

Mutfakta hissedilen yıllık enflasyonun yüzde 250'nin üzerinde olduğu, asgari ücretlinin açlığa mahkum edildiği vurgulanan basın açıklamasında "Beslenemiyoruz, alım gücümüz düştü, sağlıklı ekonomik ve besin değeri yüksek gıdaya ulaşamıyoruz" denildi.

Barınma sorununa dikkat çekilen açıklamada "Barınamıyoruz, kiralar roket hızı ile yükseldi, asgari ücret sadece kiraya yeter hale geldi. Gençlerimiz kazandıkları okullara barınma ve beslenme sorunu nedeniyle kayıt yaptıramıyor, bekar bir kişinin yaşam maliyeti 9.470 TL. Asgari ücretli bir aile, eve ekmek dahi alamaz iken nasıl çocuklarını okutsun, gençler kazandıkları okullara gidebilecek yol parası dahi bulamaz iken nasıl kayıt yaptırabilsinler? Gençlerimizin yaşadığı barınma sorunu, yeterli sayıda yurt yapılarak çözülür, yabancılara satış yapmak üzere rezidanslar yaparak değil" ifadelerine yer verildi.

Çaresizlik ve çözümsüzlük yaşayan tüketicilerin bunalıma sürüklendiği, intiharların arttığı vurgulanan açıklamada "Bir tarafta çok az da olsa, bir eli yağda bir eli balda bu ülkenin kaynakları ile ceplerini ve kasalarını dolduran refah içinde yaşayanlar, diğer tarafta: bu ülkenin tüm yükünü çeken üreten/üretemeyen sadakaya mahkum edilmeye çalışılan yoksul halk" denildi.

"Tüketiciler olarak ülke yönetimine sesleniyoruz, tükendik sesimize kulak verin" denilen açıklamada talepler şöyle sıralandı: