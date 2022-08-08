'Tüketicilerin yüzde 33’ü kredi kart hesap özetinin tamamını ödeyemiyor'

Tüketici Birliği Federasyonu'nun yayınladığı Tüketicinin Nabzı: “Cüzdanımızda Ne Var?” başlıklı rapora göre 2022 Temmuz ayında kredi kartı kullananların yüzde 33’ü kredi kartı hesap özetinin tamamını ödeyemedi.

Aynı rapora göre yaklaşık 20 milyon kişi, cebindeki 30 milyon kredi kartının borcunu her ay kısmi ödeme yaparak öteliyor.

Hesap özeti borcunun tamamını ödeyemeyenlerin sayısının son üç ayda belirgin bir artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, halen yasal takipte olan 750 bin kişi olduğu hatırlatıldı.

Yine yapılan kamuoyu araştırması sonucuna göre, 36 milyon kredi kartının limiti dönem bitmeden dolmakta. Kredi kartı kullanımın yoğunlaştığı işlemler arasındaysa sağlık, kasap, manav, bakkal ve market alışverişleri dikkat çekerken semt pazarlarında dahi kredi kartı kullanımının yoğunlaştığı sonucu raporda yer aldı.