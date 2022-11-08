Tüketici kredisinde değişiklik kararı

Tüketici kredilerinde yapılan düzenleme ile bankalar kredi verirken vatandaşı hayat sigortası yaptırmaya zorlayamayacak.

Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tüketicilere kredi kullanımında iki seçenek getirildi. Kredi kullanacaklar, sigortalı ve sigortasız olmak üzere iki ayrı kredi teklifi alma hakkına sahip olacak.

Bununla birlikte, sigortalı kredi kullanacak olan tüketiciler, başvuru yaptıkları banka ya da finans kuruluşu dışındaki talep ettikleri herhangi bir sigorta şirketinden kriterlerine uygun Kredi Hayat Sigortalarını yaptırabilecek.