Tüketici kredilerinde yüzde 5 olan banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.
Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1,3 puan artıracak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Tüketici kredilerine yeni düzenleme
Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı yükseltildi.
Haber Merkezi
Tüketici kredilerinde yüzde 5 olan banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.
Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1,3 puan artıracak.