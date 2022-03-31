Tüketici kredileri tutarı 797 milyar liraya yükseldi

BDDK haftalık verilerine göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Mart itibarıyla 5 milyar 278 milyon lira artışla 797 milyar 151 milyon liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 309 milyar 556 milyon lirası konut, 14 milyar 89 milyon lirası taşıt ve 473 milyar 506 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 425 milyon lira artarak 739 milyar 811 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,6 artarak 224 milyar 105 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 89 milyar 765 milyon lirası taksitli, 134 milyar 341 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar arttı

Verilere göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 417 milyon lira artarak 164 milyar 313 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 684 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 35 milyar 593 milyon lira artarak 1 trilyon 57 milyar 549 milyon lira oldu.