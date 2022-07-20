Tüketici güveni dipten döndü

Tüketici güven endeksi, temmuz ayında 68 olarak açıklandı. Geçen ay tüketici güven endeksi 63,4 ile tarihi seviyelere gerilemişti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı; Haziran ayında 63,4 olan endeks, Temmuz ayında 68 oldu.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi haziranda 44,5 iken temmuzda yüzde 4,2 artışla 46,4 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise haziranda 59,9 iken temmuzda 67,2'ye çıktı.

Haziranda 61,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 15,2 yükselişle bu ay 70,9 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de haziranda 87,5 iken temmuzda yüzde 0,2 artışla 87,7'e yükseldi.