Tüketici güven endeksi tarihin en düşük seviyesine geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı. Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu. Böylelikle endeks tarihin en düşük seviyesine geriledi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olmasıysa tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.