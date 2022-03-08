TÜİK'ten ‘mercimek, arpa ve buğday’ açıklaması: Fiyatlar zamlandı...

TÜİK, 2021 yılına dair Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri verilerini açıkladı.

Buna göre; tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri, yıllık yüzde 34,98 zamlandı.

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerin üretim değeri, bir önceki yıla göre yüzde 22,26 zamla 113,16 milyar TL olurken, sebzelerin üretim değeri, bir önceki yıla göre yüzde 7,44 zamla 59,40 milyar TL oldu.

Kırmızı mercimek zamda birinci...

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğdayın fiyatı yıllık yüzde 35,95 arttı.

2021 yılında, bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler ise yüzde 58,69 ile mercimek (kırmızı), yüzde 47,35 ile arpa (diğer) ve yüzde 12,37 ile patates (diğer) oldu. Türkiye'de en çok tüketilen sebzelerden biri olan domatesin (sofralık) fiyatı da bir önceki yıla göre yüzde 14,78 arttı.

Sadece kuru soğanın fiyatı düştü

2021 yılında, bir önceki yıla göre hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 30,22, patlıcan fiyatında yüzde 22,15, biber (sivri) fiyatında yüzde 13,03 artış yaşandı. Buna karşılık bir önceki yıla göre fiyatı azalan tek ürün, yüzde 24,86 ile soğan (kuru) oldu.

Fiyatı en çok artan meyve portakal oldu

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden zeytinin (sofralık) fiyatı yıllık yüzde 31,85 arttı.

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden 2021 yılında bir önceki yıla göre fiyatı zamlanan diğer ürünler, sırasıyla yüzde 34,99 ile portakal (Washington), yüzde 21,69 ile üzüm (sofralık çekirdekli) ve yüzde 19,32 ile elma (Starking) oldu. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 31,81 ile limon oldu. (ANKA)