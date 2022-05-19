TÜİK'te kritik değişiklik: Enflasyon hesabını yapan bölümün başkanı 'affını' istedi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon hesabı çalışmalarının yürütüldüğü Fiyat İşleri Daire Başkanı Cem Baş sağlık sorunlarını gerekçe göstererek "görevden affını" istedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, "görevden affı" kabul edilen Baş’ın yerine Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanı Furkan Metin atandı.

Baş’ın aynı dairede "uzman" olarak görevini sürdüreceği bildirildi.

TÜİK Fiyat İşleri Daire Başkanlığı, fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik, gösterge üretiyor ve endeks hesaplıyor. Satın alma gücü paritesi de bu daire bünyesinde yapılan çalışmalarla hesaplanıyor.