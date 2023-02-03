TÜİK'in TÜFE bültenine 30 dakika boyunca ulaşılamadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 ocak ayı enflasyon verisini açıkladı. Ancak TÜFE bülteninin ayrıntılarına yaklaşık 30 dakika boyunca ulaşmak mümkün olmadı. Ekonomistler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda durumu eleştirdi.

TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen aylık enflasyon oranı 6,65 oldu. Ancak TÜİK enflasyon verisini saat 10.00'da kamuoyuna duyursa da yaklaşık 30 dakika verinin detaylarını içeren bültene ulaşılamadı. TÜİK, veriye ulaşılamaması ile ilgili olarak bir açıklama yapmadı.

Veri detayına ulaşamayan ekonomistler tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla gösterdi.

Uğur Gürses ilk olarak “13 dakikadır veri yayını yapamayan TÜİK yöneticileri, uyanın artık...”, sonra da “27 dakika oldu TÜFE verilerini yayımlayamadılar hala...” paylaşımı yaptı.

Alaattin Aktaş, sosyal medya paylaşımında, “Şu an saat 10.26...TÜİK, TÜFE'yi aylık oranı vermek dışında hala açıklayamadı. Hayırdır!” dedi.

Mustafa Sönmez de sosyal medyada “Ocak TÜFE bülteninin ekran görüntüsünü alan var mı? Paylaşabilir mi lütfen” paylaşımında bulundu.

Oğuz Demir ise “20 dakika oldu. Manşet veri dışındaki verilerin olduğu sayfaya hala ulaşamıyorum” dedi. (ANKA)