TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları: 'AKP hükümetine hizmet'

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, işsiz sayısı 2022 Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi olmuş, işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerine dair açıklamada bulunan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Gerçekten işsiz olan bütün kişiler istatistiğe dâhil edildiğinde açıklanan işsizlik oranının kat kat üstünde çıkacaktır. TÜİK’in başta enflasyon olmak üzere açıkladığı bütün istatistiklerde AKP hükümetine hizmet etmeyi acilen bırakarak, yurttaşların gerçek oranları öğrenmesine imkân sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

Balık tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklama şöyle:

“TÜİK İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 20,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,3, kadınlarda ise yüzde 27,9 olarak belirlendi.

'TÜİK, AKP hükümetine hizmet etmeyi acilen bırakmalı'

Çarpıtılmış ve manipüle edilmiş şekilde veri açıklamayı alışkanlık haline getiren TÜİK’in işsizlik rakamları da yurttaşların gerçekleri öğrenmemesi için çaba göstermektedir. İşsizlik rakamlarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler bugün birçok ülke tarafından terk edilerek çağ dışı bırakılmıştır. İş aramaktan vazgeçenler, açık öğretim fakültelerinde eğitim alarak iş arayanlar, altı aydan az süredir işsizlikle mücadele edenler gibi birçok kişi işsizlik rakamlarına dâhil edilmemektedir. Gerçekten işsiz olan bütün kişiler istatistiğe dâhil edildiğinde açıklanan işsizlik oranının kat kat üstünde çıkacaktır. TÜİK’in başta enflasyon olmak üzere açıkladığı bütün istatistiklerde AKP hükümetine hizmet etmeyi acilen bırakarak, yurttaşların gerçek oranları öğrenmesine imkân sağlamalıdır.”