TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 85,51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 artarken, yıllık enflasyon yüzde 83,45'den yüzde 85,51'e yükseldi.

Ekim'de en yüksek artış giyim ve ayakkabıda

TÜİK'in verileri şöyle:

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,15 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,71 olarak gerçekleşti.

ENAG Ekim ayı yıllık enflasyon oranını yüzde 185,34 olarak açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 7,18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 185,34 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %185.34 gerçekleşti" denildi.