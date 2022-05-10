TÜİK'e göre işsizlik yüzde 22,7'ye yükseldi, patron işçi bulamadığını iddia etti

Mobilya şirketi Modoko'nun Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, "Biz Türkler ağır işlerde çalışmak istemiyoruz. Böyle olunca bizler fabrikalarda çalışacak personel bulamıyoruz" iddiasında bulundu.

Bloomberg HT'nin yayınına katılarak özel sektöre dair değerlendirmelerde bulunan Çalışkan, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Türkiye açısından ihracatta "güzel gelişmeler" yaşandığını söyledi. Çalışkan, ihracatta yaşanan "güzel gelişmelere" karşın fabrikalarda çalışacak işçi bulamadıklarını iddia etti.

Çalışkan'ın söz konusu iddiasının yanı sıra, bugün TÜİK tarafından açıklanan 2022 mart ayı verilerine göre ise Türkiye'deki geniş tanımlı işsizlik bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 22,7'ye yükseldi.

Çalışkan'ın söz konusu açıklaması şöyle:

"Bizde kesinlikle bir ölçek ve çalışan sorunu var. Biz Türkler ağır işlerde çalışmak istemiyoruz. Böyle olunca bizler fabrikalarda çalışacak personel bulamıyoruz. Ben Dubai'ye gittiğimde arabanın şoförü Pakistanlı idi, sekiz yıldır çalıştığı halde vatandaşlık da alamamıştı. Bizde de öyle yurt dışından planlamak lazım."