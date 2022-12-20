TÜİK: Yurt dışı üretici fiyatları yüzde 83,66 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre; kasım ayında YD-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,28 ve bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,66 arttı. 12 aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 103,17 oldu. YD-ÜFE, ekim ayında yüzde 103,79 olarak açıklanmıştı.

Kasım ayında yüzde 2,28 artış yaşanmasına rağmen baz etkisiyle yıllık YD-ÜFE'de gerileme gözlenen veriler şöyle:

Enerji fiyatları aylık yüzde 8,58 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,20, imalatta yüzde 2,30 artış yaşandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,26 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,37 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,37 artış, enerjide yüzde 8,58 azalış, sermaye malında yüzde 3,47 artış gözlendi.

Motorlu kara taşıtlarında aylık artış yüzde 4,13

Aylık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 8,58 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4,62, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,40, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Enerji fiyatları yıllık yüzde 126 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 85,06, imalatta yüzde 83,64 artış gözlendi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 89,37, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,42, dayanıksız tüketim malında yüzde 77,77, enerjide yüzde 126, sermaye malında yüzde 78,79 artış hesaplandı.

Rafine petrol ürünlerinde yıllık artış yüzde 126

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 55,94, giyim eşyası yüzde 60,61, metal cevherleri yüzde 63,35 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 126,00, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 112,33, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 104,75 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (ANKA)