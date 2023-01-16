TÜİK: Ücretli çalışan sayısı Kasım 2022'de yıllık yüzde 7,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022 dönemine ilişkin "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, Kasım 2021'de 13 milyon 842 bin 209 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında işçi sayısı, Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 7,1 artışla 14 milyon 824 bin 187 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 7,1, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,3 arttı.

'Ücretli çalışan sayısı aylık olarak yüzde 0,6 arttı'

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında işçi sayısı Kasım 2022'de, bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış gösterdi.

Bu dönemde işçi sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 yükseldi.