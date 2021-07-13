TÜİK: Sanayi üretimi Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 40,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,7 arttı. Aylık bazda ise yüzde 1,3 artış kaydetti.

2020 Mayıs dönemi, Nisan ayıyla birlikte pandeminin etkilerinin en güçlü hissedildiği ay olarak kayıtlara geçmişti.

Sanayinin alt sektörleri bakımından Mayıs 2021'de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.

Bu sektörler endeksinin bir önceki aya göre performansı ise sırasıyla yüzde 8,4 ve yüzde 1,1 artış, ve son sektör için de yüzde 0,7 düşüş oldu.