TÜİK önünde basın açıklamasına polis engeli

KESK Ankara Şubeler Platformu, bugün TÜİK önünde "Sahte enflasyonu değil, gerçek rakamları açıkla" talebiyle basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis, KESK’lilerin TÜİK önünde açıklama yapmasına izin vermedi. Sendikacılarla polis arasında arbede yaşandı.

Polisin izin vermemesi üzerine sendika üyeleri oturma eylemi yaptı. Oturma eylemi sırasında sendika adına açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, şunları söyledi:

“En demokratik hakkımız olan toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında tepkimizi göstermek için TÜİK önünde toplanmak istememiz engelledi. Ardından burada yapmak istediğimiz açıklama aynı şekilde engelledi ve şiddetle müdahale edildi. Bu durumu kınıyoruz. Bu engellemeniz, bu ülkedeki milyonlarca emekçinin, işçinin, emeğiyle ekmek kavgası veren milyonların hakkının önüne geçemeyecek kadar aciz bir davranıştır. Bu engellenmeniz nedendir? TÜİK’in yalana dayalı, gerçekleri yansıtmayan enflasyon oranlarını açıklamasına destek sunmak mıdır? Bizlerin buradaki tek gayesi, gerçekliğe hitap edecek açıklamaların yapılmasını ve milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisinin hakkı olanı, ekmeği olanı talep etmektir.

Bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili de koskocaman bir yalanı teşhir etmek isteriz. ‘Devrim niteliğinde bir düzenleme yapıyoruz’ dedikleri, ‘Ek göstergeyi tüm kamu emekçilerine veriyoruz’ dedikleri, 600 puanlık bir artıştan ibaret. Yüzde 65 kamu emekçisini temsil etmeyen bir düzenlemenin üzerine 4 Temmuz’da TÜİK, açıklayacağı sahte ve yalan enflasyon oranları çerçevesinde kamu emekçilerine enflasyon farkı verilecek.” (ANKA)